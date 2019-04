Wenn das kein Grund zu Freude ist! Die Webstars LionT (26) und Dagi Bee (24) zählen zu den Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene. Bis 2015 waren die beiden ein Paar, etliche gemeinsame Videos faszinierten damals ihre große Fan-Base. Nach der Trennung wurden gemeinsame Netz-Auftritte selten, obwohl die beiden immer noch eine Freundschaft verbindet. Nun kündigt Timo aka LionT ein besonderes Netz-Comeback an, das die Fans zum Jubeln bringen wird – einen gemeinsamen Clip mit seiner Verflossenen!

Auf Instagram verkündet der Rapper die frohe Botschaft neben einem Foto von sich und der Make-up-Influencerin, auf dem beide breit grinsen: "Nach ganzen vier Jahren ist es am Sonntag um 13 Uhr endlich so weit: Dagi und ich haben ein Video gedreht, wo wir über alles reden, was die letzten Jahre passiert ist und wie es kam, dass wir wieder mehr Kontakt haben." Über diesen Schritt freuen sich die Supporter besonders und schreiben zahlreiche Nachrichten. "Das ist geil, ich bin gespannt und freue mich auf das Video" oder "Es ist echt schön, euch beide nach langer Zeit mal wieder so glücklich zu sehen", waren nur zwei der Kommentare.

Und wer auf die Idee mit dem gemeinsamen Video gekommen ist, hat der 26-Jährige bereits im März auf YouTube verraten: "Dagi kam zu mir und meinte 'Hey Timo, ich find’s scheiße, dass wir momentan keinen Kontakt haben, lass doch mal wieder was zusammen machen''.

