Hinter Charlotte Würdig (40) liegt eine schwere Zeit. Bevor sie mit ihrem Ehemann Sido (38) ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt Willkommen heißen durfte, hatte sie zwei Fehlgeburten erlitten. Der Schauspielerin ist es wichtig, dass das traurige Thema nicht totgeschwiegen wird, und thematisiert deswegen auch öffentlich ihren Verlust. Nachdem zuletzt Hilaria Baldwin (35) im Netz ganz offen über den pränatalen Tod ihres fünften Babys gesprochen hatte, berichtete auch Charlotte in einem neuen Interview über ihre Erfahrungen nach den Fehlgeburten. Als sie nämlich wieder schwanger wurde, versetzte sie die Angst vor einem erneuten Abbruch in eine Depression!

Im Gespräch mit Exclusiv Weekend erklärte Charlotte schonungslos, wie groß die Panik nach den zwei Verlusten gewesen ist. Im Herbst 2015 wurde die heute 40-Jährige nämlich erneut schwanger und das sorgte bei ihr für psychischen Stress statt grenzenloser Freude: "Ich war wirklich neun Monate in einer Depression drin. Die Schwangerschaft war so hart, weil ich Angst hatte, das wieder was passiert", berichtete sie. Doch zum Glück ging alles gut und Charlotte konnte im April 2016 ihren zweiten Sohn in den Armen halten.

Warum Charlotte immer wieder von der einschneidenden Phase ihres Lebens erzählt? "Ich möchte das zur Sprache bringen, damit sich Frauen, die das erleben, nicht alleine fühlen." Sie selbst habe gar nicht gewusst, wohin mit ihr. Die Moderatorin habe außerdem generell das Gefühl, dass man bei einem solchen Verlust in Deutschland emotional kaum aufgefangen werde.

Instagram / charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig bei "X Factor"

Cinamon Red/WENN.com Charlotte Würdig beim Mazda-InTouch Spring Cocktail

Guido Ohlenbostel / Action Press Charlotte Würdig beim Mazda-Spring-Cocktail im Pop Up-Store in Düsseldorf

