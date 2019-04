Sie hat sich noch mal getraut! Ines Kurenbach (40) spielte sich als Caro Kasper bei Unter uns in die Herzen ihrer Fans. Nach drei Jahren verabschiedete sie die Schauspielerin im September 2017 von ihrer Soap-Familie und wird ab dem 30. April stattdessen in der Serie Nachtschwestern zu sehen sein. Auch im Privatleben des Serienlieblings läuft im Moment alles wie geschmiert: Nach zehn Jahren Beziehung gab sie ihrem Langzeitpartner Rainer Quermann nun das Jawort!

Die Hochzeit war kein geplanter Schritt von Ines, wie sie im Bunte-Gespräch ausplauderte: "Ich hatte ja immer gesagt, dass ich nicht mehr heiraten will, weil meine erste Ehe gescheitert ist. Ich war also ein gebranntes Kind, wenn man so will.“ Trotzdem schloss die 40-Jährige nun den Bund fürs Leben mit dem Vater ihrer achtjährigen Tochter, der ebenfalls schon eine Ehe hinter sich hat.

Als Rainer im Interview von seiner Ines sprach, geriet er richtig ins Schwärmen. "Bei Ines war sofort das Gefühl da, dass diese Frau die Liebe meines Lebens sein könnte. Vor ihr hatte ich immer eine gewisse Leere in meinem Leben gespürt. Meine Frau hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und auch dafür liebe ich sie", fasste der Unternehmer die Liebe zu seiner Ehefrau zusammen.

Patrick Hoffmann/WENN.com Ines Kurenbach mit Kollegin Amrei Haardt im August 2015

Patrick Hoffmann/WENN.com Ines Kurenbach, Schauspielerin

Patrick Hoffmann/WENN.com Ines Kurenbach im August 2015

