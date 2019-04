Auf diesen Clip hat die YouTube-Community lange warten müssen: Dagi Bee (24) und ihr Ex-Freund Timo alias LionT (26) endlich wieder zusammen in einem Video! Es ist der erste gemeinsame Web-Auftritt des Ex-Paares nach ihrer Trennung vor vier Jahren. Auch wenn die 24-Jährige und der "Vergessen"-Interpret nicht mehr zusammen sind, machten sie nun im Netz deutlich: Sie haben es geschafft und sind Freunde geblieben!

Im sehnlich erwarteten Reunion-Clip auf LionT's YouTube-Kanal beantworteten die Ex-Turteltauben Fragen ihrer Follower. Und die wollten unter anderem wissen, ob der 26-Jährige seine frühere Freundin denn vermissen würde: "Ab und an – aber auf einer freundschaftlichen Basis. Ich vermisse sie nicht in einer Liebesbeziehung", antwortete der gebürtige Solinger. Dem konnte die Blondine nur beipflichten und fügte hinzu, dass sich ihre Mutter über die Freundschaft ebenfalls sehr freue. LionT ergänzte dazu: "Deine Mutter gratuliert mir auch immer zum Geburtstag. Ich finde das immer so süß, wenn sie mir schreibt – auch deine Schwester." Und auch Dagis Vater würde ihn immer noch umarmen, wenn er ihn sehe, führte er weiter aus.

Inzwischen ist Dagi mit dem Web-Produzenten Eugen Kazakov (24) verheiratet – ist es für den eigentlich ein Problem, dass seine Frau mit ihrem Ex befreundet ist? Dagi sagt dazu: "Also ich weiß noch, da hat es zwischen uns grade so angefangen und ich habe ihm gesagt: 'Egal, was kommt – ob wir zusammen kommen oder nicht, Timo ist ein wichtiger Teil in meinem Leben und ich wünsche mir, dass du niemals was dagegen sagst'." Für Eugen sei das kein Problem, denn er wisse, dass sie und LionT nur Freunde seien, fasste die Influencerin zusammen.

