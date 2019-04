Heute Abend flimmert endlich das große Finale von Temptation Island über die Fernseh-Bildschirme! Zwei Wochen lang waren die vier Paare auf der Insel der Versuchung voneinander getrennt. Und jetzt, kurz vor dem lang ersehnten Wiedersehen, wartet noch die härteste Prüfung auf die Vergebenen: Die 24-Stunden-Dates mit einem sexy Single. Vor allem bei Salvatore Vassallo und Anastasiya Avilova (30) könnte es dabei richtig zur Sache gehen!

Im RTL-Vorschau-Clip hört man das Playboy-Model von ihren Verführungsplänen berichten. Sie wolle die Kamera verdecken. Gesagt, getan: In Salvas Zimmer angekommen, sieht man, wie die langbeinige Beauty die erste der Kameras mit Handtüchern und Bettlaken abhängt. Währenddessen liegt der 25-Jährige auf einer Decke auf dem Boden, mit einem Fächer in der Hand und umgeben von zahlreichen Kissen. Gespannt beobachtet er Anastasiya bei ihrem Plan. Was wohl passiert, wenn die Sicht versperrt ist?

Der zu verführende Salvatore, der in einer Beziehung mit Temptation-Teilnehmerin Christina Dimitriou ist, äußert sich ebenfalls vielsagend im RTL-Teaser: "Da kam Gänsehaut über meinen ganzen Körper. In der Sekunde überlege ich gerade, wie ich das am besten managen kann. Man weiß ja nie, was im Leben passiert und das Schicksal soll entscheiden." Ob er Christina treu bleiben wird? Die Antwort gibt es im Laufe des Abends!

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya Avilova bei "Temptation Island"

TVNOW / Sergio del Amo Salvatore, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Christina

