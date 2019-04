Bei Temptation Island kommt es am Sonntag zum großen Höhepunkt! Sieben Folgen lang durften die TV-Zuschauer mitfiebern, wie vier Paare ihre Beziehung auf den Prüfstand stellten: In einer Villa auf Thailand setzten sie sich den Flirtversuchen von zwölf heißen Singles aus. Nach wilden Partys und allerlei Turtelei findet die Kuppelshow mit den Temptation-Dates nun ihr Ende. Doch was genau passiert bei dieser finalen Versuchung?

Die vergebenen Teilnehmer bekommen je einen flirtfreudigen Alleinstehenden zugewiesen, mit dem sie den letzten Tag auf der Insel verbringen sollen. Ähnlich wie bei den Dreamdates in der Kuppelshow Der Bachelor ist bei den Treffen eine besondere Aktivität mit anschließendem Abendessen vorgesehen. Das Besondere kommt danach: Alle Duos müssen die Nacht zusammen in einem Zimmer verbringen – ob sie wollen oder nicht. Am darauffolgenden Abend sehen sich die eigentlichen Pärchen wieder und betrachten am Lagerfeuer, wie die jeweiligen Dates gelaufen sind.

Bei welchem Paar wird es da wohl besonderen Gesprächsbedarf geben? Sicher dürften Fabian Nickel und Ziania Rubi einiges miteinander zu klären haben. Immerhin traf die Düsseldorferin in der Sendung auf ihre Ex-Affäre Alex Storm, von der ihr Liebster bis dato überhaupt nichts wusste. Und auch bei Salvatore Vassallo und Christina Dimitriou könnte es knallen: In der vergangenen Episode schien der Party-Boy mit seiner Verführerin Anastasiya Avilova (30) zu knutschen. Sollte er auch das Temptation-Date mit dem Playmate verbringen, dürfte dies sicher für zusätzlichen Zündstoff sorgen.

TVNOW Single Oliver massiert die vergebene Lisa bei "Temptation Island"

TVNOW Alex und Ziania bei einem "Temptation Island"-Date

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya Avilova bei "Temptation Island"

