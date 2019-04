Was für eine süße Liebeserklärung! Seit zehn Jahren sind Oana Nechiti (31) und Erich Klann (32) schon ein Herz und eine Seele. 2009 lernten sich die beiden Profitänzer kennen und lieben. Und wie groß die Zuneigung auch nach einem gemeinsamen Jahrzehnt noch ist, bewies die DSDS-Jurorin jetzt mit einem süßen Geburtstagsgruß: In den sozialen Medien richtete Oana herzzerreißende Worte an ihren Schatz.

Anlässlich seines Geburtstags veröffentlichte die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account ein süßes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten. Dazu schüttete Oana ihrem Schatz ihr Herz aus: "Danke, dass du immer an mich glaubst und mich zum Lächeln bringst." Seit ihrer Begegnung vor zehn Jahren freue sich die Rumänin immer noch, wenn sie Erich wiedersehe: "Die gleiche Freude, die ich in dem Moment empfand, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, brennt bis heute in mir."

Auf eine Geburtstagsfeier in Zweisamkeit mit seiner Freundin musste Erich wohl verzichten – er musste mit Tanzpartnerin Sabrina Mockenhaupt (38) für die nächste Let's Dance-Session trainieren. Doch von der Sportlerin gab es als Entschädigung süße Geschenke, wie sie via Instagram verkündete: "Wenn er schon heute mit mir trainieren muss, wollte ich ihm wenigstens eine Freude machen. [...] Dafür habe ich ihm eine schicke Multifunktionsuhr, Laufklamotten und ne schöne Tasche aus meiner Heimat mitgebracht."

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann

