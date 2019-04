Vor ein paar Tagen sorgte Erich Klann (31) mit einem aufgebrachten Posting für großes Aufsehen: Der Let's Dance-Profi schoss gegen Fans, die seiner Verlobten Oana Nechiti (31) etwas zu viel Sympathie entgegengebracht hatten. Er habe genug von verknallten Kommentaren unter ihren Bildern, schrieb der Tänzer mächtig verärgert. Was ihn zu der Message bewegt hatte, schilderte Erich nun selbst im Interview.

Promiflash traf den Profi-Sportler nach seinem "Let's Dance"-Auftritt am Freitag in Köln. Dort sprach der 31-Jährige nicht nur über seine Performance mit Sabrina Mockenhaupt (38), sondern erklärte auch, warum er sich für die Insta-Ansage entschieden hatte. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass jemand mal sagt, dass man solche Kommentare nicht machen sollte, wenn eine Familie happy ist, wenn wir einen Sohn haben, wenn es echt alles darauf hinausläuft, dass wir eine Einheit sind", betonte Erich. Er freue sich, dass die Leute Oana mögen, aber mittlerweile gingen ihm viele Kommentare zu weit.

Tatsächlich habe er bei dem Beitrag nicht nur an seine zukünftige Braut gedacht, sondern auch an ihr gemeinsames Kind Niki (6). "Ich wollte damit unseren Sohn schützen, unsere Familie, weil ich überhaupt keine Lust darauf habe, irgendwie das zu sehen. Und irgendwann wird auch unser Sohn erwachsen und wird sich fragen, was ist das denn", sagte der Tänzer.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti, November 2018

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Instagram / oana_nechiti Erich Klann, Sohn Niki und Oana Nechiti

