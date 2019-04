Ist Menderes (34) erstmals weg vom Singlemarkt? Bisher hat Amor bei dem DSDS-Kultgesicht noch nicht ins Schwarze getroffen. Nun könnte es jedoch gefunkt haben! In einem Interview verriet der Sänger, dass eine hübsche Unbekannte sein Herz schneller schlagen lässt. Menderes lernte das mysteriöse Girl beim Videodreh zu seiner neuen Single "Wir feiern den Sommer" kennen – hat er tatsächlich bald Freundin Nummer eins?

Eigentlich sollte sie nur eine Rolle im Clip spielen: Jetzt übernimmt Elena, wie die Glückliche heißt, möglicherweise auch eine in Menderes' Leben. "Sie ist immer sehr lustig, positiv eingestellt. Lacht viel. Ich lache eigentlich nicht so viel, aber es gab schon Momente, in denen sie mich zum Lachen gebracht hat", schwärmte der 34-Jährige gegenüber RTL. "Wir hatten beim Dreh eine tolle Zeit. Und wenn man auch ernste Gespräche haben kann, abseits des Videodrehs, freue ich mich sehr darüber."

Einmal haben sich die zwei Vielleicht-Turteltauben seit ihrer gemeinsamen Arbeitszeit auf Mallorca erst gesehen. Auf einen eindeutigen Beziehungsstatus will sich Menderes daher noch nicht festlegen: "Ich will jetzt nicht, dass die Leute denken, dass da irgendwas ist. Das wird sich mit der Zeit herausstellen, mal gucken", beteuerte der Dschungelkönig von 2016.

Instagram / menderesbagci Menderes im April 2019

Menderes - "Wir feiern den Sommer" Elena und Menderes im Musikvideo zu seiner Single "Wir feiern den Sommer"

Instagram / menderesbagci Menderes auf Mallorca für sein Musikvideo zu "Wir feiern den Sommer"

