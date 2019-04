Ziehen am Liebeshimmel von Lisa G. (22) und ihrem Freund Durmus Kizilkaya etwa dunkle Wolken auf? Im Sommer vergangenen Jahres machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Beziehung zu dem Sportstudenten offiziell und postete mehrere verliebte Pärchenbilder. Mittlerweile sind romantische Schnappschüsse der beiden aber zu einer echten Seltenheit geworden. Haben sich die zwei etwa getrennt? Promiflash hat bei dem Muskelmann nachgehakt.

Als Promiflash den Sport-Fan auf der Fitness-Messe FIBO in Köln traf, stellte er direkt klar: Zwischen Lisa und ihm ist alles in bester Ordnung. "Wir sind Menschen, wir genießen unsere Liebe für uns. Natürlich kommen Leute zu uns und sagen, wir sind unglaublich süß. Aber das muss man nicht an die große Glocke hängen", verriet er im Interview. Sie seien eben auch glücklich, ohne ihre Beziehung andauernd in der Öffentlichkeit zu zeigen. Was zähle, seien ohnehin nur die Gefühle, die sie füreinander hätten.

Der Influencer hatte jedoch auch gute Neuigkeiten für seine Fans: Momentan hätten die Turteltauben Urlaub und daher auch wieder mehr Gelegenheiten, um das ein oder andere verliebte Foto zu teilen. "Jetzt während des Urlaubs wird das vielleicht wieder mehr kommen, weil wir dann ja auch die ganze Zeit zusammen sind", erklärte Durmus weiter.

Instagram / durmus__k Lisa G. und ihr Freund Durmus Kizilkaya in Dubai

Instagram / durmus__k Durmus Kizilkaya, April 2019

Instagram / lisa__official Lisa G. und ihr Freund Durmus Kizilkaya

