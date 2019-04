Es geht ihm wieder besser! Im November vergangenen Jahres war Gloria von Thurn und Taxis (59) in großer Sorge um ihren Schwiegersohn Hugo Wilson: Der Mann ihrer ältesten Tochter Maria Theresia von Thurn und Taxis (38) hatte einen lebensgefährlichen Lungenkollaps erlitten und musste sich deshalb einer schwerwiegenden Operation unterziehen. Vier Monate später ist er nun wieder fit und zeigte erstmals die Narben des gefährlichen Eingriffs!

"Ich hatte ein paar sehr seltsame Monate", begann der Künstler seinen aktuellen Instagram-Beitrag, in dem er die riesige OP-Narbe an seinem Oberkörper zeigt. "Ich habe einen kleinen Teil meines rechten Lungenflügels verloren, aber ich bin nicht krank, habe keinen Krebs und werde mich vollständig erholen", schrieb er weiter und zeigte sich extrem dankbar für den Erfolg seiner Behandlung. Die Tatsache, dass er wieder arbeiten und ins Fitnessstudio gehen könne, sei aus seiner Sicht ein klarer Beweis für das Können der Ärzte und der modernen Medizin. "Vor 40 Jahren wäre ich ernsthaft in Schwierigkeiten gewesen", betonte der Bildhauer.

Hugos und Marias gemeinsame Tochter Mafalda Beatrix Maria hat derweil ihre ganz eigene Sicht auf die Narben ihres Papas. Wie der zweifache Vater weiter erzählte, soll die Vierjährige gesagt haben: "Papa, du siehst aus wie ein Pirat!" Allein deshalb habe sich der Eingriff gelohnt, scherzte Hugo.

Instagram / hugowilsonstudio, Instagram / hugowilsonstudio Hugo Wilson mit seinen OP-Narben

Anzeige

Instagram / hugowilsonstudio Hugo Wilson nach seinem Lungenkollaps

Anzeige

Getty Images Maria Theresia von Thurn und Taxis und Hugo Wilson bei ihrer Hochzeit im Jahr 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de