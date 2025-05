Prinz von Preußen zeigt sich erstmals mit allen vier Kindern

Georg Friedrich Prinz von Preußen, das Oberhaupt des Hauses Hohenzollern, hat zum ersten Mal seine gesamte Familie in der Öffentlichkeit präsentiert. Anlass dafür war die bewegende Beerdigung der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (✝103), die am 15. Mai 2025 auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee stattfand. Begleitet wurde der 48-Jährige von seiner Ehefrau Sophie Prinzessin von Preußen und den vier gemeinsamen Kindern, den zwölfjährigen Zwillingen Carl Friedrich und Louis Ferdinand, der zehnjährigen Emma Marie und dem achtjährigen Heinrich Albert.

Auf Bildern, die dem Magazin Gala vorliegen, ist zu sehen, dass Georg Friedrich für den Anlass einen dunkelgrauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte wählte, während Sophie ein schwarzes Kleid mit schlichten Accessoires trug. Die Kinder erschienen ebenfalls klassisch und elegant im blauen Einheitslook – die Jungen im Anzug und die Tochter mit einem Haarreif und passenden Ballerinas. Der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers und seine Frau, die auch oft in der Öffentlichkeit auftreten, hatten zuletzt mit ihren Kindern vor Heinrich Alberts Geburt an einer großen Veranstaltung teilgenommen. Damals war die Familie zu fünft bei der Trauung von Otto zu Castell-Rüdenhausen und Sophia Mautner von Markhof in Österreich zu sehen.

Die Teilnahme an der Trauerfeier zeigt die enge Verbindung des Hauses Hohenzollern zu Margot Friedländer, welche Georg Friedrich als Kuratoriumsmitglied ihrer Stiftung persönlich kannte. Etliche öffentliche Auftritte absolvierten sie gemeinsam. In einem offiziellen Statement der Familie auf ihrer Internetseite hieß es: Der Prinz von Preußen und seine Ehefrau "verneigen sich vor dem Lebenswerk der [...] Ehrenbürgerin Berlins".

Andreas Rentz / Getty Images Prinzessin Sophie und Prinz Georg Friedrich auf einem Benefiz-Konzert in Berlin, 2011

Getty Images Margot Friedländer spricht mit Prinz Georg Friedrich von Preußen, Januar 2024

