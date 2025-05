Nach Sturz: Ernst August von Hannover liegt im Krankenhaus

Ernst August von Hannover (71) wird vom Pech verfolgt. Nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen musste der Adelige laut Semana nun wieder in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert werden. Berichten zufolge soll er gestürzt sein und sich dabei sein künstliches Hüftgelenk gebrochen haben. Für den Urenkel von Kaiser Wilhelm II. ist dies der dritte Aufenthalt in der Clínica Ruber Internacional in nur zwei Monaten. Der Prinz hat sich zu den Entwicklungen selbst noch nicht geäußert.

Schon Anfang April hatte die Sorge um seine Gesundheit zugenommen, als er mit Verdacht auf Nierenversagen in die Klinik eingeliefert wurde und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Anfang Mai folgte ein weiterer Aufenthalt zur ärztlichen Beobachtung. Laut oe24 wurde Ernst August dabei in einem Rollstuhl ins Krankenhaus gebracht. Mit dabei waren seine langjährige Partnerin Claudia Stilianopoulos, eine Haushälterin und ein Fahrer. Gemeinsam mit der Künstlerin wohnt der Royal schon seit 2021 in der spanischen Hauptstadt.

Der 71-Jährige hat turbulente Zeiten hinter sich. Besonders in den 1990er und 2000er-Jahren machte Ernst August immer wieder mit rücksichtslosem und gewalttätigem Verhalten auf sich aufmerksam. 2021 wurde er letztmalig verurteilt. Laut Bild ging es dabei um Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung im Zustand des fahrlässigen Vollrausches. Als Maßregelung erhielt der Welfe damals eine zehnmonatige Bewährungsstrafe.

Splash News Ernst August von Hannover und seine Freundin im März 2022

Getty Images Ernst August von Hannover vor Gericht, 2009

