Ist Sylvie Meis (41) etwa zurück auf dem Single-Markt? Erst vor wenigen Monaten machte das Model die Beziehung zu dem Filmregisseur Bart Willemsen offiziell. Seither zelebrierte das Paar seine Liebe auch in der Öffentlichkeit. Ob in den sozialen Medien oder auf dem roten Teppich – die gebürtige Niederländerin und ihr Partner waren stets in Turtellaune. Ihren Geburtstag feierte die Blondine nun allerdings ohne Bart. Haben sich die beiden etwa getrennt?

Am vergangenen Samstag wurde Sylvie 41 Jahre alt und stieß darauf natürlich mit all ihren Liebsten an. Neben einem Foto mit ihrem Bruder postete die Sylvies Dessous Models-Chefin auf Instagram noch zahlreiche weitere Fotos von ihrem Ehrentag. Bart ist jedoch auf keinem der Bilder zu sehen. Ohnehin waren Pärchenfotos in den vergangenen Wochen eine echte Seltenheit auf dem Account der Moderatorin. Die vorerst letzte gemeinsame Aufnahme mit ihrem Schatz postete Sylvie am 10. März.

Könnte das bedeuten, dass Sylvie nach vier Monaten inniger Liebesbekundungen tatsächlich wieder solo ist? Auf Promiflash-Anfrage ließ sie über ihr Management erklären: "Ein Statement wird es von uns dazu nicht geben, aber ich werde die Gerüchte auch nicht dementieren."

Getty Images Sylvie Meis und Bart Willemsen in Köln

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Bruder Daniel

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Freund Bart Willemsen

