Die Fans können den nörgelnden Michael Wendler (46) nicht ertragen! In der RTL II-Sendung "Konny Goes Wild" mit Konny Reimann (63) geht der Schlagerstar an seine Grenzen. In vier Tagen wollen der Auswanderer und der Musiker ganz auf sich gestellt die Wüste Moabs im US-Bundesstaat Utah durchqueren. Doch vor allem die Eitelkeit des Wendlers geht den Zuschauern zunehmend auf die Nerven: Im Netz machten sie sich über den nörgelnden Ex-Dschungelcamper Luft!

Nicht nur Konny fiel direkt am ersten Tag des Abenteuers auf, dass der Wendler extrem eitel ist: Immer gut riechen, jeden Morgen ein neues Tshirt – alles Dinge, auf die der 63-Jährige bei einem solchen Trip getrost verzichten kann. "Hier riecht dich doch keiner", wetterte er im Interview. Die Fans sahen das übrigens ganz genauso: "Statt in der Wüste Wasser zum Trinken zu sparen, wäscht er sich die Haare, unglaublich!", echauffierte sich ein User auf Twitter. Auch die ständigen Wehklagen des "Sie liebt den DJ"-Interpreten sorgten für Unmut bei den Zuschauern: "Die Wendy ist in einer Tour am Jammern. Was macht der denn überhaupt da mit? Mimimimimi..."

Besonders überraschend dürfte für die Fans der Sendung aber auch das Auftauchen von Michaels Noch-Frau Claudia Norberg gewesen sein! Aktuell ist der Wendler nämlich mit der gerade einmal 18-jährigen Laura Müller liiert. Die Dreharbeiten zu "Konny Goes Wild" fanden allerdings noch vor der Trennung des Ehepaares statt.

Konny goes wild!, RTL II Konny Reimann und Michael Wendler in der TV-Sendung "Konny Goes Wild!"

Konny goes wild!, RTL II Michael Wendler und Konny Reimann, TV-Auswanderer

Konny goes wild!, RTL II Michael Wendler und Konny Reimann in der Wüste von Moab in Utah

