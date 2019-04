Mama sein ist nicht einfach! Gemeinsam mit Football-Profi Jay Cutler (35) hat Kristin Cavallari (32) drei Kinder: Camden Jack (6), Jaxon Wyatt (4) und Saylor James (3). Doch das nicht immer alles nach Plan laufen kann, musste der Reality-Star schon am eigenen Leib erfahren. So machte Mutter Natur Kristin beim Stillen einen Strich durch die Rechnung: Ihre Milchdrüsen wären einmal derart verstopft gewesen, dass Jay diese freinuckeln musste.

"Ich hatte ziemlich verstopfte Milchdrüsen", offenbarte Kristin im Staffelteaser ihrer Reality-Show Very Cavallari bei einem Dinner mit Freunden. "Jay musste sie für mich freilegen. Er saugte härter als er jemals gesaugt hat", teilte sie ganz schonungslos ihren sichtlich verblüfften Freunden mit. Doch damit noch nicht genug: Kristin ließ natürlich auch alle wissen, wie die Geschichte ausging. "Wisst ihr was? Das hat mein Leben gerettet", sagte sie in dem Vorschauclip für die kommenden Episoden.

So harmonisch soll es bei den Cavallaris-Cutlers nicht immer zugehen. Erst kürzlich hatte das Paar zugegeben, momentan in einem Tief zu stecken. Doch das könnte in zwei Monaten schon wieder anders aussehen, erklärte Kristin Anfang April – eine Trennung steht also erst mal nicht an.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihr Ehemann Jay Cutler

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari bei den Golden Globe-Awards 2019

Anzeige

Instagram / kristincavallari Jay Cutler und Kristin Cavallari, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de