Prinz Haakon (45) ist wieder wohlauf! Im März hatte sich der 45-Jährige einer Operation am Ohr unterziehen müssen. Der Grund für den Eingriff: Haakon hatte ein gutartiges Knochengeschwulst in seinem Gehörgang. Wie das norwegische Königshaus kurz nach der OP mitteilte, konnte der Royal noch am selben Tag das Krankenhaus wieder verlassen – ein paar Wochen musste er sich allerdings erholen und zog sich daher aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt postete seine Ehefrau, Prinzessin Mette-Marit (45), ein gemeinsames Pic – und Haakon wirkt darauf sichtbar erholt!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die Kronprinzessin ein Foto aus dem Urlaub. "Was für ein schöner Start in die Osterferien", schrieb Mette dazu. Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden in voller Ski-Montur um die Wette und wirken total glücklich. Bereits Anfang Februar machte das Königspaar die Ski-Pisten unsicher: Gemeinsam mit Prinzessin Victoria von Schweden (41) und Prinz Daniel von Schweden (45) hatten sie die Skiweltmeisterschaft in Schweden besucht.

Die zahlreichen Royal-Fans zeigten sich über Haakons Gesundheitszustand erleichtert. "Was für ein schöner Moment. Ich wünsche euch einen tollen Urlaub", schrieb ein User unter den Post. Auch ein Hollywood-Star tummelt sich unter den vielen Kommentatoren. Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46) kommentiert das Pic: "Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber ihr seht alle wunderbar glücklich aus und ich schicke euch all meine Liebe."

Instagram / crownprincessmm Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit im April 2019

Getty Images Prinz Haakon in Oslo

Instagram / crownprincessmm Prinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit in Schweden 2019

