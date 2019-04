Da konnte wohl jemand nicht mehr an sich halten! In der australischen Nachrichtensendung "The Project" werden jeden Abend die aktuellsten News des Tages präsentiert. Am Donnerstag ging es in der Show unter anderem auch darum, dass Kim Kardashian (38) vor kurzem ein Jura-Studium begonnen hatte. Doch scheinbar traut Nachrichtensprecher Waleed Aly (40) dem Reality-TV-Star keine juristische Karriere zu – denn der TV-Host brach live in schallendes Gelächter aus!

Als der Moderator von seinem Kollegen danach gefragt wurde, ob dies ein guter Tag für die juristische Branche sei, war es um den 40-Jährigen geschehen, wie Daily Mail berichtet. Nachdem sich der Journalist wieder etwas gefangen hatte, fügte er sichtlich amüsiert hinzu: "Ich hoffe nur sie weiß, dass das US-Bar-Examen (zu deutsch: Zulassungsprüfung) nicht das ist, wonach es sich anhört. Das ist keine spaßige Zeit – mit einer Bar hat das nichts zu tun." Immerhin scheint der Mann zu wissen, wovon er spricht: Waleed ist selbst studierter Jurist und hat vor seiner TV-Karriere bereits mehrere Jahre als Anwalt gearbeitet.

Tatsächlich hat Kim gegenüber Vogue verraten, dass sie eine vierjährige Ausbildung in einer Anwaltskanzlei begonnen habe. Um sich auf die Examens-Prüfung vorzubereiten, studiere sie nun zudem 18 Stunden in der Woche mit zwei praktizierenden Anwälten – denn im Sommer soll für die 38-Jährige bereits die erste wichtige Prüfung anstehen.

Getty Images Kim Kardashian im Dezember 2018

Getty Images Waleed Aly, TV-Moderator

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian in Paris im März 2019

