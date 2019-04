Diese Aktion bringt Fabian Nickels Blut auch nach Temptation Island noch zum Kochen! In der Kuppelshow verbrachten der Tennistrainer und seine Partnerin Ziania Rubi zwei Wochen getrennt voneinander und wurden von zwölf Singles auf die Probe gestellt. Nur war mit Alex Storm auch einer von Zianias Ex-Lovern mit dabei – und während ihres Dates gestand er ihr seine Liebe. Deswegen rastete Fabian schon während der Dreharbeiten total aus und wollte Alex am liebsten verprügeln. Promiflash erfuhr jetzt: Seine Wut ist immer noch nicht verraucht!

Giulie Santana, die in derselben Villa wie Fabian gewohnt hatte, traf sich mit Promiflash in der Berliner Shisha-Bar Rauchwolke und plauderte aus dem Nähkästchen. Ihr zufolge sei der Hobby-Kampfsportler immer noch nicht gut auf den Fitness-Influencer zusprechen: "Also, der Fabi hasst den Alex immer noch wie die Pest. Immer wenn sein Name fällt, haut er Beschimpfungen und Flüche über den Alex raus. Also, die haben da wirklich ein ganz, ganz großes Problem miteinander, beziehungsweise der Fabi mit ihm." Schließlich sei dem 27-Jährigen durchaus bewusst gewesen, welche Gefahr Zianias einstiger Liebhaber für seine Beziehung darstellte.

Seine Partnerin und ihr Verhalten hat Fabian jedoch nie hinterfragt. "Ich habe niemals an unserer Liebe gezweifelt und sie ist ein guter Mensch! Ich bin auch nicht perfekt! Niemand ist perfekt", schrieb er nach der Ausstrahlung der letzten "Temptation Island"-Folge auf Instagram. Könnt ihr verstehen, dass er immer noch sauer auf Alex ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel und Ziania Rubi, bekannt aus "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel und Ziania Rubi in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de