Wird Ronda Rousey bald zur sexy Auftragskillerin? Anfang des Jahres feierte die Blondine ihr Wrestling-Debüt und kämpft sich seitdem erfolgreich durch die Arenen von World Wrestling Entertainment. Eine gute Figur macht die Mixed Martial Arts-Kämpferin aber auch auf der Leinwand. In diesem Jahr stand sie mit Mark Wahlberg (47) und John Malkovich (64) für den Action-Thriller "Mile 22" vor der Kamera, der noch 2018 in den Kinos anlaufen soll. Die Wrestlerin will aber noch weiter die Karriereleiter hochklettern – jetzt verriet, was ihre Traumrolle wäre.

Ronda erzählte gegenüber TMZ Sports während ihrer Promotour, dass sie unbedingt einmal mit Regisseur Quentin Tarantino zusammenarbeiten möchte: "Ich würde gerne die erwachsene 'B.B.' in 'Kill Bill Vol. 3' spielen", gestand das Multitalent. Die Figur B.B. ist in dem zweiteiligen Actionfilm die Tochter des von Uma Thurman (48) verkörperten Charakters Beatrix Kiddo. Schon vor einigen Jahren deutete Regisseur Quentin Tarantino (55) an, dass eine Fortsetzung des Kultfilms durchaus möglich sei – ob es tatsächlich einmal eine geben wird, ist aber noch unklar.

Bleibt zu hoffen, dass der 31-Jährigen ihre Familienplanung keinen Strich durch die Hollywoodkarriere macht – das Thema Nachwuchs steht bei Ronda ganz weit oben auf der Agenda: Wenige Monate nach ihrer Heirat mit Travis Browne im vergangenen Jahr verriet die Blondine, dass das Paar schon bald Kinder haben wolle.

Paul Crock/AFP/Getty Images Ronda Rousey, US-Wrestlerin und ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin

Cindy Ord / Getty Images Ronda Rousey beim Launch ihrer #PerfectNever Kampagne

WENN.com Travis Browne und Ronda Rousey 2016 in Los Angeles

