Diese Tarnung reichte offenbar nicht aus! Hollywood-Legende Leonardo DiCaprio (44) legt großen Wert darauf, sein Privatleben mit Freundin Camila Morrone unter Verschluss zu halten. Äußerst selten tritt das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Auf dem kalifornischen Musikfestival Coachella versuchte der Superstar nun, sich zusammen mit seiner Freundin unerkannt unter das Volk zu mischen – doch aufmerksame Paparazzi entdeckten den Oscar-Preisträger trotzdem!

Wie Daily Mail berichtet, seien der Titanic-Darsteller und seine Partnerin gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Musik-Event in Indio gesichtet worden. Beide Male versuchte Leo, sich unter einem Kapuzen-Pullover und hinter einer dunklen Sonnenbrille zu verstecken. Auch wenn er trotz aller Bemühungen nicht unentdeckt blieb, ließ sich der Schauspieler die Laune nicht verderben: Der Weltstar nahm nicht nur ein Selfie auf, sondern durfte sich zudem auch noch über eine Streicheleinheit von seiner Camila freuen.

Anders als auf diesen Schnappschüssen dürfte Leo bald auch wieder völlig ungetarnt zu sehen sein: Aktuell arbeitet er zusammen mit Brad Pitt (55) und Kult-Regisseur Quentin Tarantino (56) an einem neuen Filmprojekt. Der Streifen trägt den Titel "Once Upon A Time in Hollywood" und soll ab dem 15. August in den deutschen Kinos zu sehen sein.

MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone, 2019

MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio auf dem Coachella-Festival, 2019

Sony Pictures Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auf dem Filmposter von "Once Upon A Time in Hollywood"

