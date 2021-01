Die Fans dürfen sich freuen – The Voice Kids geht schon bald wieder los! Die Coaches Stefanie Kloß (36), Smudo (52) und Michi Beck (53), Wincent Weiss (27) und Álvaro Soler (30) gehen schon demnächst wieder auf die Suche nach einem musikalischen Nachwuchstalent – und zwar schon ab dem 21. Februar! In der neuen "The Voice Kids"-Staffel dürfen sich die Zuschauer außerdem über ein neues Gesicht freuen: Der Krass Klassenfahrt-Star Keanu Rapp (19) wird das dazugehörige Online-Format moderieren!

"Es wird superspannend, die Coaches hautnah zu begleiten und ihnen Antworten auf bisher ungestellte Fragen zu entlocken", freut sich Keanu auf die kommende "The Voice Kids"-Staffel in einer Sat.1-Pressemitteilung. Die Aufgabe des YouTube-Stars werde es nicht nur sein, den Fans Backstage-Einblicke zu verschaffen, sondern auch gemeinsam mit den Coaches und den Talenten Postings für die Social-Media-Kanäle zu produzieren.

Dabei hat Keanu auch persönlich einen besonderen Bezug zu "The Voice Kids", denn der Musiker hatte 2015 selbst an der beliebten Castingshow teilgenommen. "Ich freue mich riesig, nachdem ich selbst in der dritten Staffel als Talent auf der 'The Voice Kids'-Bühne stand, in der neunten Staffel wieder dabei sein zu dürfen – jetzt als Online-Moderator", so der 19-Jährige weiter.

"The Voice Kids" ab Sonntag, 21. Februar 2021, um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf

Joyn.

Instagram / keanu Keanu Rapp im April 2020

Sat.1 / Claudius Pflug Die "The Voice Kids"-Jury 2021

Instagram / keanu Keanu Rapp, "Krass Klassenfahrt"-Darsteller

