Was für eine ehrliche Haut! Kaum hat Drew Barrymore (44) eine eigene Kosmetikmarke ins Leben gerufen, da ist sie auch schon unterwegs, um “Flower Beauty” am anderen Ende der Welt zu launchen: in Australien. Bei einem Promo-Termin in Sydney überraschte sie allerdings mit einem Geständnis: Trotz aller Schminke, mit der man so einiges kaschieren kann, steht die Schauspielerin nämlich total auf Krähenfüße.

“Krähenfüße sind großartig, weil sie zeigen, dass du dein ganzes Leben lang gelächelt hast”, sagte Drew bei dem Event im Bondi Icebergs Club laut Daily Mail. Dazu hatte sie noch einen Tipp auf Lager: “Ein Lächeln ist besser als jeder Lippenstift”, riet sie. Entsprechend dieser Aussagen promotete sie ihre tierversuchsfreie Beauty-Linie mit viel Natürlichkeit. Wichtig sei es nur, auf sich selbst zu achten. “Wenn wir auf uns selbst und auch aufeinander aufpassen, können wir das Make-up wie eine Rüstung anlegen”, erklärte die 44-Jährige mit Blick auf die Kraft, die Kosmetikprodukte haben können.

“Statt uns von Menschen zu distanzieren, gibt Make-up uns die Stärke, sich auf sie einlassen zu können”, so Drew. Der Preis für die einzelnen Produkte ihrer Beauty-Linie bewegt sich zwischen umgerechnet 3,50 Euro und 14 Euro für Lippenstift, Foundation und Co..

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore in Sydney

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Geschäftsfrau

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Dew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de