Am Sonntag stehen die Academy Awards 2019 an – und mit der langen Tradition der Oscar-Verleihung kann Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore (44) ihrer Meinung nach offenbar mithalten! Immerhin wuchs die "E.T."-Darstellerin quasi vor laufenden Filmkameras auf. Ihre erste Rolle hatte sie im zarten Alter von fünf Jahren gespielt – und fast genauso früh bereits die ersten roten Teppiche unsicher gemacht. An ihrem Geburtstag erinnert sich Drew nun an einen vergangenen Oscar-Auftritt!

Am 22. Februar 1975 hatte sie das Licht der Welt erblickt – und wenige Jahre später ihren allerersten Auftritt bei der Preisverleihung gemeistert. Ihren zuckersüßen Red Carpet-Moment in einem pinken Outfit teilt die Filmikone nun an ihrem B-Day auf Instagram. "Ich bin von echt beachtlichem Alter", lacht Drew in dem Throwback-Post. Die Aufnahme vom April 1983 zeigt die damals Achtjährige mit knalligen Haarspangen, in einem rosaroten Tüllkleid und mit weißem Felljäckchen drüber. Ob Drew die Oscar-Verleihung 36 Jahre später wohl in einem ähnlichen Farbschema besucht?

Das blieb allerdings nicht Drews einziger Geburtstags-Post: Neben vielen weiteren Aufnahmen aus ihrer Vergangenheit ist sie auf einen Upload besonders stolz: das aus diesem Jahr! "44 – und es ging mir niemals besser", strahlt das Geburtstagskind im Netz.

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

WENN Drew Barrymore, Kinostar

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Serien-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de