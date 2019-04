Was hat es damit nur auf sich? Vor wenigen Tagen plädierte Lori Loughlin (54) vor Gericht auf nicht schuldig. Die Full House-Schauspielerin und ihr Mann Mossimo Giannulli wurden wegen Betrugs angeklagt: Sie sollen etwa 500.000 US-Dollar Schmiergeld gezahlt haben, um ihren beiden Töchtern einen Platz auf einer amerikanischen Elite-Uni zu sichern. Dafür könnten ihnen nun mehrere Jahre Knast drohen. Doch anstatt sich zu Hause zurückzuziehen, lässt Loris derzeit ihre Villa in Los Angeles ausräumen!

Ziehen Lori und Mossimo etwa um oder renovieren sie vor ihrem möglichen Knast-Aufenthalt noch einmal ihr Eigenheim? Möbelpacker räumten jedenfalls zahlreiche Kartons und Möbel, wie beispielsweise eine weiße Couch, in Umzugswagen vor dem Anwesen der Hollywood-Beauty in Bel Air, Los Angeles. Vielleicht trennt sich das TV-Gesicht auch von Altlasten und kauft sich zur Ablenkung von dem ganzen Stress und der Angst vor dem Gefängnis einfach ein paar neue Möbel.

In die Schauspielerei kann sich die 54-Jährige derzeit nämlich nicht flüchten – ihre Rolle in "Fuller House" wurde bereits gestrichen und Netflix und Hallmark kündigten ebenfalls an, dass sie nicht mehr mit der einstigen Serien-Queen zusammenarbeiten würden. Neben Lori soll auch Desperate Housewives-Star Felicity Huffman (56) Bestechungsgelder für einen guten Uni-Platz für ihren Nachwuchs gezahlt haben. Sie hat sich allerdings schuldig bekannt und ist mit gerade einmal vier Monaten Gefängnis ziemlich glimpflich davongekommen.

