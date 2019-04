Von “öffentlich” auf “privat”! Gerade hat Khloe Kardashian (34) den Geburtstag ihrer Tochter True Thompson (1) mit einem rauschenden Fest gefeiert – wie es beim Kardashian-Jenner-Clan eben so üblich ist. Etwa zeitgleich wurde von ihrem Social-Media-Account aus ein Post veröffentlicht, der einen mysteriösen Text zeigte. Daraufhin wurde der Kanal der Influencerin auf “privat” gesetzt. Dieser Schritt löste großes Rätselraten im Netz aus.

“Die Leute hassen es, wenn du ihnen zeigst, wie es sich anfühlt, so behandelt zu werden, wie du sie behandelst”, lautete ihr bis dahin letzer Instagram-Post – möglicherweise ein Seitenhieb in Richtung von Ex-Freund Tristan Thompson (28), der mit ihrer einstigen Freundin Jordyn Woods (21) fremdgeknutscht haben soll. Daraufhin änderte sie angeblich selbst ihren Account von “öffentlich” in “privat”. Nur Abonnenten konnten nun ihre Posts sehen. Als ein Fan die Designerin fragte, wie es zu der Änderung kam, gab sich die Designerin ahnungslos.

“Ich habe keine Ahnung, wie oder warum meine Seite privat ist. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen soll. Ich werde es reparieren. Das ist seltsam”, ließ sie ihre Community wenig später auf ihrer Social-Media-Seite wissen. Mittlerweile ist der Kanal allerdings wieder jedem frei zugänglich.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson an ihrem ersten Geburtstag

Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star und Unternehmerin

