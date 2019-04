Wie niedlich! Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter True (1) vor einem Jahr schwebt Khloe Kardashian (34) im absoluten Mama-Glück. In den sozialen Medien teilt die stolze Mutter immer wieder süße Schnappschüsse ihres kleinen Sonnenscheins und begeistert damit regelmäßig ihre über 91 Millionen Follower. Zum ersten Geburtstag ihres süßen Fratz' widmete der Reality-Star ihm jetzt rührende Worte in den sozialen Medien.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Khloe eine Bilderreihe mit Fotos des kleinen Wonneproppens auf ihrer ersten Geburtstagsparty. Darauf sitzt True auf einem XXL-Bett umgeben von rosa Luftballons. Mit liebevollen Worten drückte die 34-Jährige ihre Gefühle zu ihrer Tochter aus: "Du bist meine ultimative wahre Liebe! Ich fühle mich geehrt und bin so dankbar, deine Mama zu sein! Heute und bis zum Ende der Zeit, ich liebe dich."

Neben der überwältigten Mama widmete auch Oma Kris Jenner (63) ihrer kleinen Enkelin süße Geburtstagsgrüße: "Was für ein Segen du für unsere Familie bist. Du bist das wertvollste Geschenk und ich liebe dich mehr, als Worte sagen können." In diese Lobeshymne reihte sich auch Reality-Queen Kim Kardashian (38) ein und schrieb: "Du bist so besonders. Ich werde immer für dich da sein – deine Tante Kiki."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / krisjenner Kris Jenner und True Thompson

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und True Thompson

