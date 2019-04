Große Trauer bei David Beckham (43)! Der einstige Fußball-Star hat einen langjährigen Weggefährten verloren: Agustín Herrerín ist verstorben. Der Mitarbeiter des spanischen Hauptstadt-Klubs Real Madrid galt als Legende: Über 50 Jahre stand er im Dienst des Vereins, 18 davon als Delegierter des Stadions. Auch zu Davids aktiver Zeit war der Spanier stets dabei – nun nahm der ehemalige Mittelfeldspieler Abschied!

"Er war die erste Person, die ich sah, wenn ich in das Santiago Bernabéu einlief und die letzte, die ich sah, wenn ich das Feld wieder verließ." Sie hätten zusammen gewonnen und zusammen verloren, so der Champions-League-Sieger von 1999 auf Instagram. "Aber am Ende haben wir gefeiert wie Champions", blickt der Engländer zurück. Der 43-Jährige machte darüber hinaus klar, wie nah ihm der Spanier stand: "Immer in unseren Herzen... Ruhe in Frieden, Agustín."

Als Cristiano Ronaldo (34) im Jahr 2014 als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet wurde, habe er die Klub-Ikone sogar explizit zu der Feier eingeladen, wie Real Total berichtet. "Herr Herrerín ist seit mehr als 20 Jahren bei Real Madrid. Dieser Preis gehört nicht nur mir, sondern auch der Familie", so der Weltstar. Herrerín sei hinterher sichtlich bewegt gewesen: "Das war sehr emotional und wird mir immer in Erinnerung bleiben."

Getty Images Agustin Herrerin vor der Bank von Real Madrid

Getty Images Cristiano Ronaldo und Agustin Herrerin, 2012

Getty Images Agustin Herrerin, Klub-Ikone von Real Madrid

