Der britische Promi-Clan hat am 17. April eine B-Day-Party steigen lassen! Die Sause galt Familienmama Victoria Beckham, die sich über jede Menge Aufmerksamkeit und eine Kerze zum Auspusten freuen durfte: Das Ex-Spice Girl wurde 45 Jahre alt! Um diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren, legten sich ihre Liebsten mächtig ins Zeug: Und so süß ehrten David (43) und Co. das Geburtstagskind!

Auf seinem Instagram-Kanal widmete der einstige Fußballstar seiner Herzdame einen romantischen Post: Den Upload, der Victoria im Kerzenschein zeigt, kommentierte er mit den Zeilen: "Happy Birthday, Mama Victoria. Habe den wundervollsten Tag überhaupt, denn du verdienst es, von den Kleinen und natürlich von mir verwöhnt zu werden." Die Tatsache, dass die Bilderbuchfamilie die Designerin an ihrem Ehrentag um 6:00 Uhr morgens aus dem Bett geworfen hatte, könnte zwar ein kleiner Schock gewesen sein – das frühe Aufstehen hat sich aber sichtlich gelohnt: Vic wurde mit reichlich Blumensträußen empfangen, dann gab es einen Frühstücks-Donut mit Geburtstagskerze, wie viele weitere Beiträge auf der Plattform dokumentieren.

Danach war das B-Day-Programm der Beckhams noch nicht vorbei: Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) führten ihre Eltern in eine Eisdiele aus – in der sie selbst Hand anlegen und ihr eigenes Eis herstellen durften! Zum krönenden Abschluss, dem Geburtstags-Dinner, stieß auch Brooklyns Freundin Hana Cross dazu. Kein Wunder, dass Victoria bei so vielen lieben Gesten auf den Fotos endlich mal lächelte.

Victoria Beckham, Designerin

Victoria Beckham, Ex-Spice Girl

Romeo und Victoria Beckham

