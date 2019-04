Was ist bloß mit Kodak Black los? Der US-amerikanische Rapper hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geschafft: Diebstahl von Schusswaffen, Besitz von Marihuana, Vernachlässigung eines Kindes, Schlägereien und der Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen brachten den Musiker wiederholt ins Gefängnis. Jetzt sorgen sich seine Fans erneut um den "ZEZE"-Interpreten: Kodak verpasste sein eigenes Konzert und ist nun spurlos verschwunden!

Wie das Nachrichtenportal TMZ berichtet, hätte der 21-Jährige am Mittwoch eigentlich im House of Blues in Boston auftreten sollen. Stundenlang hätten die Bewunderer des Sprachkünstlers in der Location gewartet, bis das Team des Rappers den Gig schließlich absagte. Aus Gesprächen mit den Angestellten will die News-Webseite erfahren haben, dass niemand genau wisse, warum der Auftritt gecancelt wurde, weil niemand Kodak erreichen könne. Zuletzt sei er am Samstag bei seiner Performance in Detroit gesehen worden – anschließend habe sich die Spur verlaufen.

Ob Kodak mit seiner Abwesenheit den aktuellen Negativ-Schlagzeilen aus dem Weg gehen will? Schließlich hatte er zuletzt mit einem wahren Shitstorm zu kämpfen, nachdem er Nipsey Hussles (✝33) Freundin Lauren London kurz nach dessen Tod angegraben hatte. Der Baggerversuch war den Fans des verstorbenen Rap-Stars mehr als übel aufgestoßen.

