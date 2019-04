Männer-Alarm bei Germany's next Topmodel! In der elften Folge mussten die Nachwuchs-Models ein weiteres Mal mit durchtrainierten Male-Models posieren. Im strömenden Regen ging es darum, die traurigen Emotionen eines "Last Dance" hervorrufen. Dabei verloren sich Tatjana und ihr Mario ziemlich ineinander und knutschen vor der Kamera und Modelmama Heidi Klum (45) ungeniert rum! Hat sich die 21-Jährige dabei den Kopf verdrehen lassen?

"Der Kuss war echt schön", gesteht Tatjana grinsend nach dem Shooting. Auch für Heidi Klum wirkte die Nähe der beiden unglaublich echt und sehr harmonisch. Klingt nach einem perfekten Shooting – auch nach einer neuen Liebe? "Vielleicht sieht man sich wirklich irgendwann mal wieder", verabschiedet sich Tatjana von Mario nach einer langen Umarmung. Teilnehmerin Cäcilia ist sich sicher: "Ja, ich glaube, Tatjana hat sich verliebt."

Mario gab nach der Challenge zu, dass der Kuss alles andere als geplant gewesen sei. Sie hätten sich einfach von ihren Gefühlen leiten lassen. "Es war schön mit dir zu 'Tanzen'", kommentiert Mario das gemeinsame Pärchen-Bild auf Tatjanas Instagram-Account – samt Herz-Emoji!

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana im März 2019

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny, GNTM-Kandidatin 2019

