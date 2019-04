Bei Germany's next Topmodel wird es heute Abend leidenschaftlich! Zwar gab es schon zu Anfang der Staffel ein Männer-Shooting, doch das reicht Modelmama Heidi Klum (45) offenbar noch nicht! In der elften Folge stehen gleich zehn männliche Beautys für eine Paar-Challenge zur Verfügung – jedes Girl bekommt damit seinen eigenen Partner. Auf dieser Jagd nach dem besten Foto kommt es bei Tatjana sogar zum Kuss!

Tatjana posiert zusammen mit Model Mario im Regen, bis die beiden sich so nahekommen, dass sie sogar knutschen – und das auch noch mit reichlich Zunge! Der Kuss sei alles andere als geplant gewesen, offenbart Mario danach. "Es war eher so: Wir haben die Intimität gespürt, kamen uns nahe und dann ist es halt so bei einem Shooting passiert", schildert der 24-Jährige. Was sagt Heidi zu so viel Feuer am Set? "Vielleicht tauschen die ja nachher Nummern aus", grinst sie.

Ob es zwischen den beiden auch hinter der Kamera so gefühlvoll weitergehen wird? "Ich hoffe, dass Tatjana und Mario sich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen können und dass da vielleicht auch irgendwas draus wird", findet zumindest Teilnehmerin Cäcilia.

