Bei Nico Schwanz (41) landet der Bauchspeck im Gesicht! Der Reality-TV-Star arbeitet bereits seit Jahren erfolgreich als Model. Sein gutes Aussehen ist dabei natürlich sein Kapital. Um das auch so lange wie möglich zu erhalten, greift der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer auch gerne mal zu ungewöhnlichen Mitteln: Für einen faltenfreien Look lässt er sich jetzt sogar Bauchfett ins Gesicht spritzen!

"Ich bin Model und natürlich gibt's auch Models, die älter sind, aber warum soll ich nicht länger arbeiten können und später älter sein?", begründet der 41-Jährige seinen ungewöhnlichen Beauty-Eingriff im RTL-Interview. Immer an seiner Seite ist dabei seine Freundin Katja Kalugina (26). Die Let's Dance-Tänzerin unterstützt ihren Nico zwar bei seinem Schönheits-Experiment, hat im Vorfeld aber trotzdem ein bisschen Angst: "Man hat natürlich trotzdem immer Sorge, wie wird es am Ende aussehen? Ist es dann so, wie er es möchte?"

Zum Glück sind all die Sorgen aber unbegründet. Nicos Eingriff verläuft problemlos. Nach der OP ist der Blondschopf zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber auch megahappy. "Mein Gesicht ist zwar noch geschwollen, aber es ist alles gut", erzählt das Male-Model mit einem Strahlen im Gesicht.

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Nico Schwanz bei der Lausbuben Gala 2019

Actionpress/ Andre Mischke Nico Schwanz bei einer Riani Modenschau, 2019

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Nico Schwanz im Januar 2018

