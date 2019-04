In der kommenden Germany's next Topmodel-Episode geht es ganz besonders heiß zu! Jede Woche denkt sich Model-Mama Heidi Klum (45) neue Challenges für die Kandidatinnen aus: Die Mädchen mussten bereits von einem superhohen Sprungturm in ein Becken tauchen und mit wilden Schlangen posieren. In der nächsten Folge trumpft Gast-Juror Michael Michalsky (52) nun mit sexy Male Models auf, mit denen die Girls – ähnlich wie schon zu Anfang der Staffel – heiße Pärchenbilder abliefern sollen. Doch freut die GNTM-Top Ten sich überhaupt über die männliche Unterstützung?

Bei Nachwuchsmodel Sarah kommt die Aktion super an: "Ich fand es schon witzig, als da auf einmal zehn oberkörperfreie Männer standen", verrät die 20-Jährige laut einer ProSieben-Pressemitteilung. Auch ihre Mitstreiterin Simone staunt nicht schlecht. „Ich bin sprachlos. Es sind alles hübsche Männer. Das ist mal was Schönes", betont die Leistungssportlerin. Und Tatjana schwärmt ebenfalls von den Boys: "Es macht unheimlich Spaß, sich mit diesen Typen zu unterhalten. Die sind so cool drauf."

Sayanas Freude über die hübschen Kerle hält sich hingegen in Grenzen: „Das habe ich gar nicht erwartet", stellt die attraktive Studentin klar und wundert sich: "Ich dachte nach Sölden echt, dass es mit Male Models vorbei ist, aber nein. Da kam nicht nur ein Male Model, sondern zehn.“ Bereits nach dem ersten Männer-Shooting vor einigen Wochen befürchtete die Inderin Ärger mit ihrem Freund Prash.

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Instagram / sarahalmoril Sarah, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

Instagram / tatjana.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Tatjana

Instagram / p7ash_official GNTM-Kandidatin Sayana mit ihrem Freund Prash

