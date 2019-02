An dieses Germany's next Topmodel-Shooting wird sich Sayana wohl nicht gerne zurückerinnern! Die 20-Jährige will bei der Castingshow aktuell ihre Modelkarriere ins Rollen bringen. Um in dem TV-Wettbewerb weiterzukommen, musste sie in der dritten Episode der diesjährigen Staffel gemeinsam mit dem Männermodel Jordan Barrett vor der Kamera stehen. Eine echte Überwindung für die Düsseldorferin – vor allem, weil sie deshalb Ärger mit ihrem Freund Prash befürchtet!

Sayana war nach dem Shooting mit Jordan entsetzt: Sie hatte im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass ihr das Male-Model so nah kommen würde. "Sachen wie am Hals beißen. Und der war mit seinem Kopf fast an meiner Brust", begründete sie ihre Entrüstung wenig später im ProSieben-Interview. Auf Heidi Klums (45) Anweisungen hin, hatte sie den Australier sogar auf die Wange geküsst. Daraufhin machte sich die Studentin große Sorgen um die Reaktion ihres Freundes. "Ich glaube, er wird sehr geschockt sein. Ich schätze, er wird auch ein bisschen enttäuscht sein, wenn er das sieht. Am liebsten würde ich ihn jetzt anrufen und das alles klarstellen", schilderte sie ihre Bedenken.

Weniger Gedanken machte sich Sayana, die indische und tamilische Wurzeln hat, über das Feedback ihrer religiösen Eltern. "Die wissen ja, was für eine Person ich bin. Nur weil ich solche Sachen mache, hat sich mein Charakter jetzt ja nicht komplett verändert", begründete sie ihre Zuversicht. Generell könne das Nachwuchsmodel auf die volle Unterstützung ihrer Familie zählen.

Instagram / _r.say_ Sayana, Model

Instagram / p7ash_official GNTM-Kandidatin Sayana mit ihrem Freund Prash

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

