Dwayne "The Rock" Johnson (46) macht kein Geheimnis daraus, wie stolz er auf seine Kids ist! Drei Töchter gehören zu der Rasselbande des ehemaligen Profi-Wrestlers: Simone Alexandra, Jasmine und Nesthäckchen Tiana Gia. Auf den Social-Media-Kanälen des erfolgreichen Schauspielers finden sich regelmäßig putzige Aufnahmen von den dreien. Kein Wunder, dass es sich "The Rock" auch zu Tianas allererstem Geburtstags nicht nehmen ließ, einen rührenden Beitrag zu posten.

Via Instagram veröffentlichte der 46-Jährige jetzt einen zauberhaften Schnappschuss. Auf dem Foto liegt der Muskelmann im Bett – mit seiner im Vergleich winzigen Tochter auf dem Schoss. Mit ihren Händchen greift Tiana nach den Pranken ihres Vaters. "Du kannst dich ruhig an Papas Hände gewöhnen, Kind – denn sie werden über dich wachen", betitelte der "Skyscraper"-Star die Aufnahme und wünscht seiner Prinzessin alles Gute.

Das Geburtstags-Posting kam super bei Dwaynes Fans an – es hagelte bereits etliche fröhliche Glückwünsche in den Kommentaren sowie über zwei Millionen Likes in nur drei Stunden! Was sagt ihr zu dem Bild? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern Tiana (l.) und Jasmine (r.)

KENA BETANCUR/AFP/Getty Images Dwayne Johnson bei der "Skyscraper"-Premiere 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images for CinemaCon Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

