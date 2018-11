Nicht steinhart, sondern zuckersüß: Wer den Namen Dwayne "The Rock" Johnson (46) hört, denkt wohl eher an Muskelberge und knallharte Action als an Feingefühl und Momente der Zärtlichkeit. Doch der ehemalige Profi-Wrestler und beliebte Actionstar kann auch anders, wie er jetzt mit einem Bild beweist. Darauf zu sehen: der Schauspieler, wie er seiner zweijährigen Tochter höchstpersönlich auf einem Pony Reitstunden gibt!

"The Rock" ist dabei mächtig stolz auf seine kleine Jasmine. Und das sieht man dem Fast & Furious-Star auch an. Mit einem breiten Grinsen führt er das Pony mitsamt seines Töchterchens durch den Garten. Zu dem Instagram-Pic schreibt er: "Meine kleine Jazzy ist eine echt gute Reiterin für ihre zwei Jahre. Sie führt gefühlvoll, nicht zu hart und ist ziemlich furchtlos." Einen Seitenhieb in Richtung seines 1,63 Meter großen Schauspielkollegen und guten Freund, Kevin Hart (39), kann sich der "Sexiest Man Alive 2016" allerdings nicht verkneifen: "Ironischerweise ist es dasselbe Pony, mit dem ich Kevin Hart das Reiten beibringe.", hält der Vater von insgesamt drei Töchtern mit einem Augenzwinkern fest.

Jasmine ist das erste von zwei Kindern von Dwayne und seiner Lebensgefährtin Lauren Hashian (34), mit der er seit 2007 zusammen ist. 2018 kam das jüngste Mitglied der "Rock"-Familie zur Welt: Tiana Gia. Die 17 Jahre alte Simone stammt noch aus seiner früheren Ehe mit Dany Garcia (49).

Instagram / therock Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Jasmine

Getty Images The Rock und Kevin Hart bei der Premiere ihres Films "Central Intelligence" in Westwood, Kalifornien

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Jasmine

