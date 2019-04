Jason Momoa (39) zieht blank! Der Schauspieler wurde unter anderem durch seine Darstellung des Khal Drogo in der Hit-Serie Game of Thrones weltberühmt. Obwohl er nach seinem Serientod bereits in unzählige weitere Rollen und damit auch in verschiedenste Kostüme schlüpfte, blieb ein kleines Detail an der Optik des Filmstars immer gleich: sein langer Vollbart. Kein Wunder also, dass Jasons Griff zum Rasierer seine Fangemeinde nun zutiefst überrascht!

In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal hält der "Aquaman"-Star den Augenblick der Wahrheit sogar für seine Community fest. Mitten in der Wüste zückt Jason einen elektrischen Rasierer und beginnt, sich Stück für Stück von seinem mittlerweile siebenjährigen Markenzeichen zu verabschieden. In den Augen seiner Zuschauer verwandelt er sich währenddessen in einen neuen Menschen. Obwohl der Schock bei seinen Bewunderern zunächst tief sitzt, erhält der prominente Umweltschützer für sein Umstyling jede Menge Beifall – denn auch hinter diesem Akt steckt ein wohltätiger Zweck!

Wie Jason in der Beschreibung erklärt, möchte er mit seiner optischen Verwandlung andere Menschen ebenfalls zum Umdenken animieren: "Ich rasiere dieses Biest ab, es ist Zeit für eine Veränderung. [...] Lasst uns an einer positiven Veränderung für die Gesundheit unseres Planeten arbeiten. Lasst uns unsere Ozeane und unsere Landschaften säubern. [...] Lasst und zu grenzenlos recycelbarem Aluminium wechseln. Wasser in Dosen, nicht Plastik", ruft Jason seine Zuschauer auf.

Collection Christophel / ActionPress / © Atlas entertainment / Cruel and unusual films / DC Comics / DC Entertainments / Warner bros Jason Momoa in "Justice League"

YouTube / Jason Momoa Jason Momoa, Schauspieler

Apega/WENN.com Jason Momoa bei der Premiere von "Aquaman"

