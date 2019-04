Kylie Jenner (21) ohne Make-up? Das können sich wohl die wenigsten so richtig vorstellen! Schließlich ist die Keeping up with the Kardashians-Beauty für ihre stets perfekt sitzende Schminke bekannt und wurde dank ihrer eigenen Kosmetik-Linie "Kylie Cosmetics" auch zur "Jüngsten Selfmade-Milliärderin" ernannt – und das mit gerade einmal 21 Jahren. Doch jetzt präsentierte sich das Reality-Sternchen ausnahmsweise ganz natürlich auf seinen Social-Media-Kanälen!

Auf Instagram teilte die junge Mutter ein Selfie von sich – komplett ungeschminkt und in einem schlichten weißen T-Shirt. Wer das Bild genauer betrachtet, kann beinahe auf Kylies kompletten Gesicht leichte Sommersprossen erkennen – ein ungewohnter Anblick für die Fans der Netz-Queen, die ihr Idol sonst für ihr auffälliges und stets top-gestyltes Erscheinungsbild feiern. Doch auch die neue Natürlichkeit kommt bei den Abonnenten bestens an. Schon nach wenigen Stunden haben über 5,9 Millionen Follower auf den Like-Button gedrückt.

Vielleicht hat die Natur in der kalifornischen Wüste Kylie ja zu ihrem No-Make-up-Look inspiriert. Vergangene Woche war sie nämlich in Indio beim Coachella-Festival zu Gast. Eventuell wollte die Unternehmerin ihren Bewunderern aber auch einfach nur zeigen, dass sie sich derzeit total in ihrer Haut wohlfühlt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Jung-Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2019

Getty Images Kylie Jenner 2019 in Los Angeles

