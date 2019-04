Für Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wird es ernst: Die werdenden Eltern müssen sich langsam aber sicher auf einen Namen für ihr erstes Kind festlegen! Jeden Tag könnte ihr royaler Mini-Me das Licht der Welt erblicken. Fans weltweit warten gespannt auf die Verkündung, dass Baby Sussex endlich da ist. Neben dem Geburtstag wird auch der Name des Sprösslings heiß diskutiert. Auf diese sechs tippen jedenfalls die Briten!

"Royale Namen basieren in der Regel auf früheren Monarchen, Verwandten und Paten, um Kontinuität zu gewährleisten", erklärte eine Historikerin im Interview mit der Associated Press. Er sei gut durchdacht und passe in die königliche Linie. Britische Buchmacher rechnen daher Alice, Tochter von Queen Victoria und Victoria selbst, eine der legendärsten Monarchinnen der Königsgeschichte, hohe Chancen aus. Ebenfalls hoch im Kurs: Diana, in Anlehnung an Harrys verstorbene Mutter Lady Di (✝36). Auch Elizabeth, der Vorname der Queen (92) und ihrer Vorgängerin Queen Mum, sei denkbar.

Sollten Harry und Meghan einen Jungen bekommen, könne Arthur, bezogen auf den sagenumwobenen König Artus, das Rennen machen. Möglich seien auch James, als Hommage an König James, der 1611 die Bibel ins Englische übersetzen ließ, und der Name Alexander, der besonders von Alexander dem Großen geprägt wurde.

Doch es gibt auch Stimmen, die sich für einen Bruch mit der Tradition aussprechen! Meghan stehe für Veränderung – gut möglich also, dass sie den Namen ihrer Mutter, Doria, oder den ihrer Oma, Jeanette, wähle. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass sich der Name gar nicht familiär ableiten lasse. So sollen Meghan und Harry bei einer Veranstaltung Harriet und Amy sehr gefallen haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019

Getty Images Queen Mum und Queen Elizabeth II., August 2000

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Getty Images Doria Ragland, Tochter Herzogin Meghan und Schwiegersohn Prinz Harry, September 2018



