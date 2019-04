Geht es um die Veröffentlichung privater Aufnahmen, ist Katie Price (40) nicht unbedingt zimperlich. Durch ihre Selfies und nicht zuletzt durch ihre Show "My Crazy Life" kann sich jeder in ihrem Haushalt umschauen. Oft genug wird dabei sichtbar, was man Gästen nicht unbedingt zeigen würde: Müll und dreckige Wäsche türmen sich, die Küche gleicht einem Schlachtfeld und auch der Pool hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Nun ist der Schuldige offenbar gefunden: Lover Kris Boyson!

Gegenüber der britischen Sun melden sich Insider zu Wort und erzählen: "Katie sagt, es ist Kris' Schuld, dass das Haus in so einem Zustand ist – er würde nicht einmal eine Tasse in den Geschirrspüler tun, geschweige denn, bei anderen Dingen im Haus helfen." Auch mit Nanny Lauryn, die sich eigentlich um die Kinder kümmern sollte, habe es Streit gegeben. Kris sei ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie hinter ihm her putzt, was sie abgelehnt habe. Lauryn hat das Haus inzwischen verlassen und das Weite gesucht.

Nachdem es bei einem Dreh zu "My Crazy Life" kürzlich so schien, also gebe es zumindest Fortschritte, zeigen jüngste Bilder des üppigen Anwesens in West Sussex ein ganz anderes Bild. Außenaufnahmen, die Sun veröffentlicht, zeigen Berge von Müll rund um das Haus. Die Spielgeräte der Kinder im Garten sind in desolatem Zustand, der Pool verdreckt und fast ohne Wasser.

Getty Images Katie Price im Oktober 2016

Anzeige

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Model

Anzeige

NOBLE/DRAPER / SplashNews.com Katie Price, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de