Es gehört einfach zum Job dazu! Auch Schauspieler müssen manchmal beim Dreh Dinge tun, die ihnen vielleicht nicht so ganz recht sind. Dazu gehören oft Sexszenen. Und davon hat Nikolaj Coster-Waldau (48) als Jaime Lannister in der Fantasy-Erfolgsserie Game of Thrones so einige zu absolvieren. Wie der Schauspieler jetzt verrät, mögen diese Szenen allerdings weder seine Frau noch seine beiden Teenie-Töchter.

Seit 1998 ist Nikolaj mit der ehemaligen "Miss Grönland" Nukaaka verheiratet, die Töchter Fillippa und Safina sind 18 und 15 Jahre alt. Und keine der drei Coster-Waldau-Frauen ist besonders begeistert von "Game of Thrones", wie der Däne jetzt im Man About Town-Magazin verriet. "Sie sehen sich die Show nicht an", so der Schauspieler im Interview. Denn sein Charakter Jaime und Königin Cersei (gespielt von Lena Headey, 45) sind Zwillinge und führen eine inzestuöse Liebesbeziehung, aus der bislang drei Kinder hervorgegangen sind. Eine ihrer ersten Sexszenen wird dem kleinen Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) zum Verhängnis: Weil er die Geschwister beim Sex erwischt, stößt ihn Jaime aus einem Turmfenster. Bei dem Sturz verletzt sich Bran so schwer, dass er nie mehr laufen kann.

Jetzt nähert sich "Game of Thrones" dem großen Finale und Nikolaj findet das Ende "perfekt"! Natürlich verrät der 48-Jährige nichts über das große Finale, doch zu einem Satz lässt er sich hinreißen: "Wir [Lena Headey und ich] dachten immer, wenn sie [Cersei] gehen muss, dann werde auch ich [Jaime] gehen, oder umgekehrt."

