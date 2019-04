Dieter Bohlen (65) ließ in der aktuellen DSDS-Mottoshow unverhofft eine echte Jury-Bombe platzen! Am Samstag fand bereits das Halbfinale der Gesangs-Castingsendung statt. Nachdem alle Kandidaten in dieser Woche einen Musical-Song zum Besten gaben und von Dieter, der Tänzerin Oana Nechiti (31) und den Sängern Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) bewertet wurden, ergriff der Poptitan noch einmal das Wort – und verkündete eine wichtige News: Er verriet schon jetzt die Juroren der nächsten Staffel!

Kurz vor der Entscheidung, wer ins DSDS-Finale einziehen darf, wurde es spannend. Das Urgestein der Sendung erzählte, dass ihn via Social Media alle möglichen Vorschläge für die nächste Jury-Besetzung erreichen würden. Schließlich wandte er sich ans Publikum: "Wir sind heute schon in der Lage mitzuteilen, wer in der nächsten Jury sitzen wird!" Der 65-Jährige machte klar, dass es 2020 ein Wiedersehen mit genau den gleichen Juroren geben wird! Die Zuschauer im Studio waren von dieser Neuigkeit schon mal begeistert – Dieter erntete zumindest tosenden Applaus.

Und auch auf Twitter gab es viel Lob für diese Entscheidung: "Jetzt macht's der Dieter wie bei 'Let's Dance': Einfach mal eine gute Jury behalten!", urteilte eine Userin. Bei den Promiflash-Lesern sollte diese Neuigkeit ebenfalls auf Begeisterung stoßen – immerhin kam die aktuelle Jury sehr viel besser an, als die letztjährige Besetzung mit Mousse T. (52), Carolin Niemczyk (28) und Ella Endlich (34).

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der DSDS-Jury

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de