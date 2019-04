Wie geht Oana Nechiti (31) mit der geballten Man-Power bei DSDS um? Die Profitänzerin gab in diesem Jahr ihr Jury-Debüt in der beliebten Casting-Show. An ihrer Seite sitzen drei männliche Experten in Sachen Musik: Pop-Titan Dieter Bohlen (65), Soulstimme Xavier Naidoo (47) und Chartstürmer Pietro Lombardi (26). Die Fans sind deshalb besorgt: Ist Oana als einzige Frau in der Runde mit so viel Testosteron vielleicht überfordert?

Auf Instagram spricht die gebürtige Rumänin nun Klartext. Sie fühlt sich überhaupt nicht unwohl mit ihren Kollegen – ganz im Gegenteil! "Das Bild erklärt es doch ganz gut: Ich werde verwöhnt! Ihr seid alle so lieb zu mir, Jungs", schreibt Oana zu einem Foto, das offenbar während des Recalls in Thailand entstanden ist: Sie strahlt in die Kamera, während Xavier ihr Luft zufächelt. Die 31-Jährige scheint von ihren Co-Juroren also liebevoll umsorgt zu werden.

Dieter hat schon vor dem Staffel-Start angekündigt, dass er sehr zufrieden mit der Besetzung sei. Während der Dreharbeiten hatte das Vierergespann immer sehr viel Spaß – und das scheint auch auf die Fernseh-Zuschauer abzufärben. Die sind hellauf begeistert von dem Team. Was meint ihr: Sind Oana und Co. wohl auch im nächsten Jahr wieder dabei? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

Getty Images Oana Nechiti bei der ersten "DSDS"-Live-Show 2019

TVNOW / Gregorowius Die DSDS-Jury im Thailand-Recall

Thomas Burg/ActionPress Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, Juroren der 16. DSDS-Staffel

