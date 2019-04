Die schwangere Isabell Horn (35) und ihr Liebster Jens Ackermann zerbrechen sich schon ordentlich die Köpfe! Die Ex-GZSZ-Darstellerin erwartet in wenigen Monaten bereits ihr zweites Kind. Vor mittlerweile zwei Jahren erblickte Töchterchen Ella das Licht der Welt, dieses Mal soll es ein Junge werden. Die Namenswahl für den Hosenmatz wollten die Eltern allerdings nicht alleine treffen – die YouTuberin rief ihre Fan-Gemeinde dazu auf, Vorschläge einzusenden. Promiflash hat nun bei ihr nachgefragt, was sich getan hat!

Bei der Musical-Premiere von "Cirque du Soleil Paramour" in Hamburg bedankte sich Isabell erst mal für die zahlreichen Einsendungen ihrer Community – die Entscheidung in Sachen Babynamen ist allerdings noch nicht gefallen: "Wir haben jetzt unsere Top Ten rausgefiltert und dann gehen Jens und ich das noch mal in Ruhe durch. Also bis jetzt steht noch kein Name fest." Der Grund: Sie und ihr Partner wurden sich bisher nicht einig. "Spätestens im Krankenhaus wird der kleine Junge dann einen Namen haben", fügte sie schließlich an – Ende Juli wird es so weit sein.

Dabei haben die beiden eigentlich schon eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Sohnemann heißen soll: "Wir finden es einfach schön, wenn es ein kurzer, knackiger, altdeutscher Name ist und es wäre auch schön, wenn der zu Ella passt." Wenn sie ihre Sprösslinge ruft, soll es harmonisch klingen – ein wenig muss der Kleine wohl aber noch auf seinen Namen warten.

ActionPress Jens Ackermann und Isabell Horn bei der Bunte Festival Night 2019

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Ex-GZSZ-Star Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Anzeige

AEDT / WENN.com Isabell Horn im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de