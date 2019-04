Isabell Horn (35) greift zu ungewöhnlichen Mitteln, wenn es um die Namensfindung ihres Nachwuchses geht! Am Sonntag ließ die Schauspielerin die Bombe platzen: Sie und ihr Liebster Jens Ackermann erwarten nach Töchterchen Ella einen Jungen! Und das sorgte bei der Bald-Zweifach-Mama schon für Riesen-Freude – immerhin kann sie nun anfangen, alle nötigen Sachen für ihren Wonneproppen standesgemäß in Blau zu besorgen. Eines weiß die 35-Jährige aber noch nicht – und fragt deshalb ihre Fans: Wie soll ihr zweites Kind heißen?

In einem YouTube-Video teilte Isabell die frohe Botschaft mit ihren Abonnenten und startete schließlich den Namens-Aufruf mit ganz genauen Vorgaben: "Also ihr Süßen, jetzt wisst ihr's: Wir kriegen einen Jungen. Wenn ihr tolle, alte, deutsche, kurze, knackige Jungsnamen kennt, wisst, schon mal aufgeschnappt habt: Bitte, bitte schreibt mir das!" Wenn den Eltern ein Follower-Vorschlag besonders gut gefalle, ist es möglich, dass am Ende ein Fan entschieden hat, wie ihr Spross heißt.

Ob sich die Ex-GZSZ-Darstellerin dieses Mal mit der Strategie ein wenig Stress ersparen will? Auf ihrem Blog erzählte sie nämlich zur Namensauswahl ihrer Tochter, dass es ein sehr langwieriger Prozess war. "Es war echt nicht so leicht. Wir haben uns irgendwann für drei Namen entschieden. Wir hatten Greta, Frieda und Ella", erinnerte sie sich im Mai 2017, einige Tage nach der insgesamt 22 Stunden dauernden Entbindung.

Instagram / dieisabellhorn Jens Ackermann und Isabell Horn küssen, April 2018

action press Isabell Horn bei der Berlinale 2019

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

