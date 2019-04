Am 23. Mai steht das große Finale der 14. Staffel von Germany's next Topmodel an! Alles, was bisher bekannt ist: Die Live-Show wird in Düsseldorf stattfinden und Heidi Klum (45) und ihre Top-20-Kandidatinnen werden anwesend sein. Aus den vergangenen Jahren wissen treue Zuschauer allerdings, dass dem Publikum dabei auch einige musikalische Acts geboten werden. Aber welche Mega-Stars performen in wenigen Wochen auf der GNTM-Bühne?

Schon lange halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Band Tokio Hotel bei der Veranstaltung auftreten könnte. Schließlich ist Gitarrist Tom Kaulitz (29) nicht nur Heidis Verlobter – von den Jungs um Sänger Bill (29) stammt auch der aktuelle Staffel-Song namens "Melancholic Paradise". Promiflash hakte bei einer Kandidatin, die noch im Rennen ist, mal nach. Glaubt Sarah Almoril an den Tokio Hotel-Auftritt beim Finale? "Ja natürlich, also es macht ja schon Sinn. Das kann ich mir schon gut vorstellen", gab die Blondine zu.

Mit einer Performance in Heidis Staffel-Showdown würden die Jungs, die ursprünglich aus der Nähe von Magdeburg stammen, in prominente Fußstapfen treten. So standen 2018 Shawn Mendes (20) und Rita Ora (28) auf der Bühne, ein Jahr zuvor sangen Helene Fischer (34) und James Blunt (45) für die Show-Fans.

Promiflash Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den ABOUT YOU Awards

Instagram / sarah.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Sarah

Instagram / tokiohotel Bill, Tom, Georg und Gustav von Tokio Hotel

