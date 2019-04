Germany's next Topmodel auf der Überholspur! Die Castingshow hat in der aktuellen 14. Staffel so hohe Einschaltquoten wie zuletzt vor sechs Jahren! Diesen Erfolg brachte Modelmama Heidi Klum (45) vor allem die Folge mit dem großen Umstyling ein. Da kann die Show-Macherin nur hoffen, dass die vielen Zuschauer bis zum Ende der Staffel auch weiterhin dabei bleiben. Und für das Finale steht jetzt endlich auch das Datum fest!

Wer zum Schluss noch dabei sein wird, ist noch nicht bekannt, der Termin des großen Finales allerdings schon: Wie Presseportal verkündete, wird Heidi Klum am Donnerstag, den 23. Mai, die Gewinnerin des Jahres 2019 küren. Im ISS Dome in Düsseldorf müssen sich die Nachwuchs-Models dann ein letztes Mal beweisen. Wer von den Kandidatinnen wird an diesem Abend wohl auf dem Laufsteg stehen? Schließlich tauchen in der letzten Folge wie immer nicht nur die Finalistinnen, sondern alle Teilnehmerinnen der Staffel erneut auf.

Wird EX-GNTM-Jasmin bei der Veranstaltung dabei sein? Die Frankfurterin musste das TV-Format in der siebten Folge verlassen, nachdem sie brutal auf Konkurrentin Lena eingeschlagen hatte. "Wenn Jasmin am Finale teilnehmen darf – weil uns wurde versichert, wir müssen sie nicht mehr während dieser Sendung sehen – dann bin ich nicht dabei", stellte Teilnehmerin Julia klar. Ein offizielles Statement gab es seitens der Produktion bisher nicht.

