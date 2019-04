Die Queen (93) feiert am heutigen Sonntag ihren 93. Geburtstag. Denkt sie vielleicht langsam darüber nach, ihre königlichen Pflichten abzugeben? Trotz ihres hohen Alters ist die Mutter von Prinz Charles (70) bemerkenswert fit – im Gegensatz zu ihrem Mann Prinz Philip (97). Der zog sich bereits vor einigen Monaten aus der Öffentlichkeit zurück. Ob die Queen es ihm nun gleich tut? Es gibt einige Hinweise darauf, dass sie sich bereit macht, den Thron zu räumen.

Die britische Königsfamilie ist bei Veranstaltungen in aller Welt vertreten – die Queen selbst hat ihr Heimatland aber schon länger nicht mehr verlassen. Ihr letzte Auslandsreise unternahm sie im Jahr 2015. Mittlerweile repräsentieren ihr Sohn Charles sowie ihre Enkel Prinz William (36) und Prinz Harry (34) die Royal-Family in Europa, Australien und Co. Zudem übertrug die Queen 2017 die traditionelle Kranz-Niederlegung zum Remembrance Day – dem Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs – ihrem Sohn Charles. Doch auch, was andere Termine angeht, ließ die 93-Jährige es in den vergangenen Jahren ruhiger angehen. 2016 erschien sie noch auf 332 Events, 2018 waren es nur noch 289.

Die Füße hochlegen wird sie trotzdem so bald nicht – glaubt jedenfalls Victoria Arbiter, die Tochter des ehemaligen Pressesprechers der Monarchin. "Für jemanden, der sich mehr als 32 Jahre über dem durchschnittlichen Renteneintrittsalter befindet, geht das Engagement und die Hingabe der Königin an ihre Pflicht weit über beispielhaftes Verhalten hinaus", erklärte sie. Victoria ist überzeugt davon, dass die Queen nicht vor ihrem Tod abdanken wird.

ALASTAIR GRANT / AFP/ Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf Prinz Harrys und Meghans Hochzeit

Getty Images / Stuart C. Wilson Queen Elizabeth II bei einem Besuch in Sussex 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2019

