Pippa Middleton (35) kann ihr Glück doch nicht ganz privat halten! Am 15. Oktober wurden die Schwester von Herzogin Kate (37) und ihr Mann James Matthews (43) Eltern eines Sohnes. In der Öffentlichkeit erwischen jedoch höchstens Paparazzi das Mama-Sohn-Gespann – ansonsten ist nicht viel über ihren Spross Arthur Michael William bekannt. Bis jetzt: In ihrer Fitness-Kolumne gibt die 35-Jährige preis, was ihr Knirps mit seinen sechs Monaten schon kann!

"Dass mein Sohn Arthur im Alter von vier Monaten angefangen hat zu schwimmen, hat ihm Vertrauen und Freude am Wasser gegeben", verriet Pippa in ihrem Beitrag für die Zeitung Waitrose Kitchen. Sie habe vor, ihre Leidenschaft für körperliche Betätigung an ihr Kind weiterzugeben – offenbar schon jetzt mit Erfolg: "Er ist jetzt sechs Monate alt und Schwimmen ist eine unserer Lieblingsaktivitäten. Die Übung garantiert einen gesunden Tagesschlaf und die Bewegung hat seine Verdauung verbessert."

Das regelmäßige Sporteln erklärt schließlich auch, warum die Herzoginnen-Schwester so perfekt in Shape ist. Und Pippa erreichte in der Vergangenheit bereits einige sportliche Meilensteine. 2016 nahm sie unter anderem am "InfernoMürren" teil. Dabei handelt es sich um ein Ski-Rennen über 14,9 Kilometer in der Schweiz. Außerdem bezwang die Britin das 4.478 Meter hohe Matterhorn.

